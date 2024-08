video suggerito

Incidente in moto a Cassino, 26enne rischia l’amputazione del braccio L’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto, in zona Piumarola, frazione di Villa Santa Lucia, nella zona industriale di Cassino. Il 26enne rischia di perdere il braccio destro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 26 anni rischia di perdere un braccio in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto, in zona Piumarola, frazione di Villa Santa Lucia, nella zona industriale di Cassino. Stando a quanto si apprende, il giovane era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da accertare, intorno alle 18.15 ha perso il controllo del suo mezzo in prossimità di una rotatoria ed è finito con violenza sull'asfalto.

Il 26enne è stato soccorso e trasportato in eliambulanza a Roma

Il 26enne è stato soccorso sul posto dagli operatori sanitari del 118, ma in seguito è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza a Roma. Le sue condizioni sono gravi e, come anticipato, rischia di perdere il braccio destro, che è rimasto quasi amputato in seguito all'impatto violentissimo con il terreno.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi nell'incidente

Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire eventuali responsabilità da parte di altri mezzi ma, secondo quanto riporta il quotidiano locale Frosinone News, il ragazzo avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua motocicletta e dopo aver schivato all'ultimo un trattore sarebbe finito sull'asfalto.

Il giovane, stando a quanto si apprende, è residente nella zona di Cassino. L'incidente è avvenuto per la precisione mentre percorreva la strada che collega il casello autostradale di Cassino con lo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano.