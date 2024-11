video suggerito

Incidente in montagna in Abruzzo, 26enne di Latina cade durante un'arrampicata Non rischia di morire il 26enne rimasto ferito e soccorso con l'eliambulanza dopo una caduta durante un'arrampicata in Abruzzo. È originario di Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È originario di Latina il ventiseienne rimasto ferito durante un'arrampicata sulla parete Resegone in Abruzzo. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 9 novembre nel territorio di Pennadomo, in provincia di Chieti, una località molto nota e frequentata tra gli amanti delle arrampicate.

Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo al mometo dei fatti stava facendo un'escursione verso le ore 14 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso la presa ed è precipitato nel vuoto ad un altezza di circa cinque metri. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha soccorso.

Data la dinamica dell'accaduto e le sue condizioni di salute è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al acso, fortunatamente da quanto si apprende non rischia di morire.