Incidente frontale tra due auto a Bracciano, si scontrano e urtano una terza Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per un incidente in via di Castel Giuliano a Bracciano. Tre auto si sono scontrate, fortunatamente senza conseguenze gravi.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco e i carabinieri sull’incidente a Bracciano

Incidente stradale a Bracciano, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato alle ore 18.40 di oggi, giovedì 8 febbraio, in via di Castel Giuliano. A rimanere coinvolte sono state tre auto e quattro persone, nessuna delle quali fortunatamente ha riportato conseguenze gravi. Solo per una di queste, un anziano, è stato necessario ricorrere a cure mediche, ma sta bene. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della Radiomobile di Bracciano, che hanno svolto gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Secondo le informazioni apprese un Fiat Doblò guidato dall'anziano stava svoltando verso Castel Giuliano, frazione del Comune di Bracciano, all'altezza del civico 9, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, probabilmente per l'errore di uno dei due conducenti nel dare la precedenza, si è scontrato quasi frontalmente con un'Opel Corsa.

Gli automobilisti estratti dalle lamiere

L'Opel Corsa ha urtato un muretto e la portiera non si apriva più. Durante lo scontro tra le due auto, è rimasta coinvolta anche una terza, un'Alfa Romeo Giulietta. Data la dinamica, pur non trattandosi di un incidente grave, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri giunti sul posto hanno aiutato le persone rimaste coinvolte nel sinistro ad uscire dagli abitacoli delle auto incidentate. In particolare, hanno segato la portiera, liberando l'automobilista dell'Opel Corsa.

Arrivato il personale sanitario in ambulanza dal vicino ospedale, il conducente del Doblò è stato trasportato al pronto soccorso del Padre Pio di Bracciano in via precauzionale, perché urtato in volto dall'airbag della vettura, che è esploso dopo l'impatto. Per le altre tre persone coinvolte nell'incidente non sono state necessarie cure mediche. Le prime due macchine sono quelle rimaste più danneggiate nell'impatto.