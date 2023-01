Incidente frontale su via Cassia: scontro tra bus Atac e auto, un uomo in ospedale Un incidente che avrebbe potuto avere risvolti bel più gravi quello avvenuto tra bus Atac e auto su via Cassia. Un uomo è stato trasportato all’ospedale oftalmico.

A cura di Alessia Rabbai

Il bus Atac e l’auto incidentati in via Cassia (Foto di Welcome to Favelas)

Un uomo è finito all'ospedale oftalmico in codice verde a seguito dell'incidente stradale avvenuto lungo via Cassia a Roma. Il sinistro si è verificato intorno nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio nel quadrante Nord della Capitale. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono stati un bus Atac e un'auto, guidata da un conducente di ventitré anni. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 2.30, quando l'autobus e la macchina Renault Clio si sono scontrati frontalmente all'altezza del civico 1694. Un incidente che fortunatamente non ha avuto risvolti gravi. Le immagini dei due veicoli incidentati sono state immortalate dai passanti e pubblicate su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas.

Le foto mostrano i due mezzi fortemente danneggiati nella parte anteriore, danni che a prima vista possono far pensare a dei risvolti ben più seri. Infatti il parabrezza della vettura è completamente distrutto, così come la parte anteriore dell'autobus. Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, per visitare le persone rimaste coinvolte nel sinistro ed accertarsi che stessero bene. Presenti sul posto a supporto delle operazioni gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. A raccontare quanto accaduto una passeggera dell'autobus: "L'auto proveniva contromano, l'autista ha reagito prontamente, ma l’impatto è stato inevitabile. Eravamo sull’autobus e ci siamo spaventati, ma siamo vivi". L'ipotesi è che il conducente possa essere colto da un colpo di sonno che gli ha fatto perdere il controllo alla guida, ma gli accertamenti sono ancora in corso e la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.