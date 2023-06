Incidente frontale a Faleria tra due veicoli, due feriti uno in codice rosso Momenti di paura nel Viterbese, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Due i feriti tra i quali uno trasportato in ospedale con l’eliambulanza in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due feriti dei quali uno in gravi condizioni trasportato con l'eliambulanza in ospedale in codice rosso è il bilancio dell'incidente stradale sulla strada provinciale Falisca nel Comune di Faleria, in provincia di Viterbo. Il sinistro di è verificato nelle ore scorse a poca distanza da Calcata ancora in corso la ricostruzione della dinamica sulla quale lavorano i carabinieri. Secondo quanto si apprende finora intorno all'ora di pranzo di giovedì 22 giugno due veicoli si sono scontrati frontalmente all'altezza del campo sportivo. L'impatto è stato violento. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti.

Ad assistere al sinistro c'erano alcuni automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme e si sono fermati a prestare soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario, con diversi mezzi di soccorso. Data la dinamica del sinistro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti con alcune squadre del Comando provinciale di Viterbo e hanno dato il via alle operazioni di recupero dei due feriti incastrati tra le lamiere dei veicoli. Li hanno poi affidati alle cure dei paramedici.

Uno dei due feriti è stato preso in carico e trasportato in ambulanza all'ospedale, mentre l'altro, il più grave, ha avuto bisogno dell'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato non molto distante dal luogo dell'incidente. Date le serie condizioni è stato trasferito in volo in ospedale a Roma. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi. Rimossi i veicoli incidentati e conclusi gli accertamenti, la situazione è tornata alla normalità.