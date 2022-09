Incidente ferroviario alla stazione Muratella, uomo soccorso in codice rosso Incidente ferroviario a Roma, dove ieri sera un treno ha urtato un uomo che attraversava i binari. Per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice rosso a seguito di un incidente ferroviario avvenuto nei pressi della stazione della Muratella a Roma. I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 12 settembre. Non si conoscono attualmente le condizioni di salute della persona coinvolta, un cittadino romeno di settantasei anni, che è stato trasportata con l'ambulanza all'ospedale San Camillo. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21 quando un convoglio in transito ha ferito l'uomo, che stava attraversando i binari per raggiungere una delle abitazioni di fortuna vicine alla ferrovia. Non si sarebbe accorto del convoglio in transito, che gli ha urtato il gomito e probabilmente è caduto.

Il ferito recuperato dai vigili del fuoco

Per recuperare il ferito è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Arrivata la chiamata d'emergenza alla Sala stampa del Comando provinciale di Roma, sul posto sono intervenute le squadre di Ostiense (7/A) e quella di Monte Mario (8/A), che hanno lavorato con il carro sollevamenti. I pompieri hanno dato il via alle operazioni e recuperato il ferito, che è stato poi consegnato alle cure del personale sanitario, arrivato nel frattempo in ambulanza. I paramedici lo hanno preso in carico mentre era coscente e trasportato con l'ambulanza all’ospedale San Camillo. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato San Paolo.

Si è trattato di un incidente

Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per le verifiche di propria competenza gli agenti della polizia ferroviaria, che indagano sull'accaduto. Da quanto si apprende data la ricostruzione dei fatti si è trattato di un incidente.