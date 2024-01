Incidente ferroviario alla stazione Ostiense, treno investe una persona: ritardi e cancellazioni Un treno ha investito una persona alla stazione Ostiense a Roma. Treni cancellati o in ritardo, sul posto il personale sanitario e le forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Treni in ritardo e cancellazioni alla stazione Ostiense di Roma a causa di un incidente ferroviario. Un convoglio ha investito una persona, che si trovava in prossimità dei binari. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 gennaio, presso uno dei principali snodi ferroviari della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11 quando un treno in transito in strazione ha travolto una persona, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della Polfer. Il macchinista non è riuscito a fermarsi in tempo e il convoglio l'ha urtata.

A rendere noto l'accaduto è il portale ufficiale di Trenitalia Infomobilità, che ha informato gli utenti del disagio. Da quanto si apprende alle ore 12 la circolazione ferroviaria è rallentata fino al termine dell'intervento dei soccorritori. Sul posto sono presenti le autorità competenti per svolgere gli accertamenti necessari. Presente la polizia ferroviaria e il personale sanitario in ambulanza.