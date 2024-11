video suggerito

Incidente con la Ferrari in autostrada, schianto in A1: traffico rallentato fra Roma e Frosinone Schianto fra due automobili in autostrada questa mattina: coinvolta anche una Ferrari. Code e rallentamenti in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra il traffico sulla Casilina dopo l'incidente sulla A1 da Facebook, a destra il logo Ferrari.

Incidente lungo l'autostrada A1, nel tratto fra Frosinone e Roma, dove questa mattina due automobili si sono scontrate violentemente. Coinvolta nel sinistro una Ferrari fiammante, completamente distrutta nella parte anteriore. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi. Rallentamenti in corso sulla corsia nord.

Incidente con Ferrari in A1: cosa è successo

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, martedì 12 novembre, verso le ore 10.30. Le due automobili, fra cui la Ferrari fiammante, si trovavano in autostrada, nel tratto di A1 fra Frosinone e Roma, quando si sono scontrate. Sono immediatamente stati allertati i soccorsi. In breve tempo sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno subito preso in carico le persone coinvolte e le hanno medicate: secondo le prime ricostruzioni, non risulterebbero esserci feriti gravi, fortunatamente. A riportare lesioni, non critiche, i due conducenti dei mezzi.

La dinamica dell'incidente e il traffico in autostrada

Subito dopo la richiesta di soccorsi, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno iniziato a svolgere i primi rilievi di rito sul luogo dell'incidente. Nel frattempo, si sono occupati anche di gestire la viabilità, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati, rimasti in mezzo alla carreggiata nel corso dei rilievi. Il traffico è stato convogliato in un'unica corsia.

In breve tempo si è creato un gran traffico, con rallentamenti e code sempre più lunghe soprattutto nella corsia Nord dell'autostrada che collega la capitale a Napoli. Ripercussioni anche nelle strade vicine, come si vede in foto in apertura: dopo l'incidente in autostrada, si è formata una lunga cosa sulla Casilina tratto Anagni Colleferro.