Incidente Ciro Immobile, il Comune ribadisce: video non dimostra niente, il semaforo funzionava Nei giorni scorsi l’incidente che ha visto coinvolti un tram e l’automobile di Ciro Immobile era tornato d’attualità a causa di un video pubblicato da un tassista che dimostrerebbe il malfunzionamento dell’impianto di regolazione del traffico. Ma il Comune ribadisce: il semaforo funziona.

A cura di Enrico Tata

Il Comune di Roma ha ribadito che il semaforo di piazza delle Cinque Giornate funziona e ha sempre funzionato correttamente. Nei giorni scorsi l'incidente che ha visto coinvolti un tram e l'automobile di Ciro Immobile era tornato d'attualità a causa di un video pubblicato da un tassista che dimostrerebbe il malfunzionamento dell'impianto di regolazione del traffico.

Perché il video del tassista non dimostra un malfunzionamento del semaforo

Quelle immagini, si legge in una nota diffusa da Roma Servizi per la Mobilità, "lungi dal dimostrare malfunzionamenti, documentano invece la corretta sequenza normalmente seguita dopo un temporaneo spegnimento (in questo specifico caso dovuto a cause esterne)". L'impianto è dotato, continua il comunicato, "di una serie di circuiti strutturati in modo ridondante e previsti dalle norme per garantire elevati standard di sicurezza. Nel passaggio dallo stato di spegnimento a quello di accensione esegue in modo automatico una sequenza che impone: il giallo lampeggiante in tutte le direzioni, il rosso, anch’esso per tutte le direzioni, e il ritorno al funzionamento ordinario. Esattamente ciò che si può vedere con chiarezza nel filmato".

Roma Servizi per la Mobilità ribadisce infine che lo scorso 16 aprile, il giorno dell'incidente in piazza delle Cinque Giornate, all'incrocio tra lungotevere e Ponte Matteotti, non sono registrate anomalie nel funzionamento dell'impianto semaforico.

Continuano le indagini sull'incidente: chi è passato col rosso?

Le indagini continuano, ma tornano, di fatto, al punto di partenza: evidentemente, se le conclusioni della nota sono giuste, il tram oppure l'automobile di Ciro Immobile hanno attraversato l'incrocio quando il semaforo era rosso. Non c'è alcuna telecamera in zona, ricordiamo, che abbia registrato l'incidente. Gli investigatori, quindi, dovranno basarsi sulle testimonianze (discordanti) e sulle perizie per attribuire eventuali responsabilità nello scontro.