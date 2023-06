Incidente autostrada A1 tra Ferentino e Anagni: 8 chilometri di coda verso Roma L’incidente ha coinvolto una vettura il cui conducente ha perso il controllo. Gravi ripercussione alla circolazione verso Roma.

A cura di Redazione Roma

A causa di un grave incidente avvenuto sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del chilometro 605 tra l'uscita di Anagni e l'uscita di Ferentino in provincia di Frosinone, direzione Roma, si registrano code fino a 8 chilometri. Il sinistro è risolto, fa sapere Autostrade per l'Italia, ma permangono code e si consiglia l'uscita di Ferentino per poi rientrare ad Anagni per il traffico locale diretto verso la capitale."Sul luogo dell'evento sono intervenuti, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell'incidente si transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione", si legge in una notta.

L'incidente da quanto si apprende ha coinvolto una vettura il cui conducente, in modo autonomo e senza il coinvolgimento di altri mezzi in marcia, ha perso il controllo dell'auto. Sul posto anche i soccorsi sanitari del 118.