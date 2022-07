Incidente Argentario: indagato anche il comandante della barca a vela Fernando Manzo La Procura di Grosseto ha iscritto nel registro degli indagati anche il nome del secondo comandante delle due imbarcazioni che si sono scontrate all’Argentario. Fernando Manzo era al timone della barca a vela.

A cura di Alessia Rabbai

C'è un secondo indagato per l'incidente all'Argentario dello scorso sabato 23 luglio, nel quale è ancora dispersa in mare l'ex ginnasta Anna Claudia Cartoni ed è morto il titolare di una galleria di tappeti e arazzi di via Margutta Andrea Giorgio Coen. Come riporta Il Corriere della Sera, si tratta di Fernando Manzo, attualmente ricoverato in ospedale che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti si trovava al timone della barca a vela colpita dal motoscafo. La Procura della Repubblica di Grosseto ha individuato i due indagati nei piloti alla guida delle imbarcazioni, oltre a Manzo, Hobrun. Smentita infatti l'ipotesi rispetto alla quale si credeva che al momento dell'incidente fosse in funzione il pilota automatico.

Indagato anche il comandante del motoscafo

Oltre a Manzo la vicenda dell'incidente in mare vede come primo indagato l'imprenditore danese Per Hobrun, accusato di omicidio colposo e lesioni colpose. Hoburn non è stato però sottoposto a fermo. Data l'assenza di misure caurelari, l'imprenditore ha ricevuto indietro i documenti ed è libero di lasciare l'italia insieme alla compagna, suo figlio e la fidanzata. Non sono stati riconosciuti motivi validi per trattenerlo in Italia.

L'incidente tra barca a vela e motoscafo all'Argentario

Sull'incidente indaga la Procura di Grosseto, con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità nei confronti di chi era alla guida delle due imbarcazioni, per capire cosa sia accaduto in quel tratto di mare al largo della costa toscana. Sabato scorso il motoscafo ha urtato la barca a vela tra Porto Santo Stefano e l'Isola Del Giglio. Gli occupanti del motoscafo hanno prestato i soccorsi fino all'arrivo dei militari della capitaneria di porto. Non è chiara al momento la dinamica dello scontro, in un'intrevista rilasciata ad una televisione denese hanno racciontato di essersi trovati davanti la barca a vela lungo la loro tratta di navigazione e di aver cercato in tutti i modi di fermare il motoscafo, purtroppo senza riuscirci.