Incidente all’Alessandrino, auto sbanda e finisce ribaltata in un giardino: ferita una donna Momenti di paura per un’automobilista rimasta coinvolta in un incidente in via del Pergolato in zona Alessandrino a Roma. La sua macchina ha sbandato ed è finita fuori strada, precipitando e ribaltandosi all’interno del giardino di una casa. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei pompieri.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto ribaltata (Immagine dei vigili del fuoco)

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale in via del Pergolato in zona Alessandrino a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 3 settembre, nella periferia Est della Capitale. A rimanere coinvolta la conducente di un'auto, in un incidente autonomo a seguito del quale ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9, l'automobilista era alla guida della macchina e stava viaggiando lungo via del Pergolato quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscita fuori strada all'altezza di viale Alessandrino. La macchina è precipitata al di sotto della sede stradale, all'interno di un giardino di un'abitazione al civico 625, e si è capovolta su se stessa. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono arrivati il personale sanitario e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

Automobilista ferita trasportata in ospedale

Per recuperare l'automobilista rimasta coinvolta nell'incidente tsradale in via del Pergolato è stato necessario il lavoro dei pompieri, arrivati sul posto con la squadra 12A del distaccamento di Tuscolano II e l'autogrù AG/10. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalla vettura incidentata e l'hanno affidata alle cure dei paramedici, che l'hanno portata al Policlinico Casilino in codice rosso. Arrivata al pronto soccorso, la paziente è stata sottoposta alle cure necessarie. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Casilino, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno indagato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si è trattato di un incidente autonomo e non sono rimasti coinvolti altri veicoli.