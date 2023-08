Incidente alla stazione Roma Casilina: una persona è stata investita da un treno, in corso le indagini L’incidente è avvenuto intorno alle 17.40 sulla linea Roma-Napoli. Ancora non è chiara la dinamica: in corso gli accertamenti.

A cura di Teresa Fallavollita

Immagine di repertorio

Una persona è stata travolta e uccisa sui binari poco prima di Termini, alla stazione Roma Casilina. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.40 di oggi, mercoledì 23 agosto: l'impatto mortale con un convoglio sulla linea Roma-Napoli. A nulla è valso l'intervento degli operatori sanitari del 118: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, morta sul colpo. Sul posto anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Ferroviaria per cercare di far luce sulla dinamica dell'incidente: non è chiaro se ci fossero altre persone presenti sul binario con la vittima, al momento dell'impatto.

"Sulla linea Roma – Napoli via Formia e via Cassino, la circolazione ferroviaria è sospesa per l'investimento di una persona da parte di un treno. Attivato l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti" è la nota pubblicata sul sito di Trenitalia poco prima delle 18. L'ultimo aggiornamento, alle 18.45, comunicava che la circolazione restava sospesa, poiché ancora in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria: "Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni". Treni InterCity e regionali che arrivano o partono da Roma Termini hanno attualmente un ritardo medio di oltre un'ora. Le tratte interessate sono Roma – Napoli via Formia, Roma – Napoli via Cassino e Roma – Velletri/ Albano/ Frascati. Nel frattempo è stato attivato il servizio sostitutivo tra Roma Termini e Ciampino.