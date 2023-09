Incidente alla stazione ferroviaria di Arce: 60enne finisce sotto a un carrello merci, è grave È grave un 60enne rimasto coinvolto in un incidente con un carrello merci alla stazione d’Isoletta d’Arce. Rischia l’amputazione di un arto.

Un uomo è grave e rischia l'amputazione di un arto, rimasto coinvolto in un incidente. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 settembre, intorno alle ore 12 ad Isoletta d'Arce, frazione di Arce, nel territorio della provincia di Frosinone. La vittima è un uomo di sessantuno anni, che è dovuto ricorrere ad urgenti cure mediche ed è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

Secondo le informazioni apprese l'incidente è accaduto nella stazione ferroviaria quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito sotto ad un carrello merci, che stava facendo delle manovre. Improvvisamente il mezzo lo ha travolto, ferendolo in maniera seria. Subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. Date le sue condizioni di salute che sono sembrate subito gravi, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto sono giunti i paramedici, che lo hanno preso in carico e trasportato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Arrivato nella Capitale, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso per intervenire sulle ferite riportate. Da quanto si apprende rischia l'amputazione di un arto. I medici interverranno per scongiurarla. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ad eventuali responsabili. Non è escluso che possa trattarsi di un gesto estremo, le verifiche sono ancora in corso.