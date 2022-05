Incidente ad Ischia di Castro, l’auto si sfrena e la travolge: morta volontaria della Croce Rossa Due vittime in pochi giorni a Ischia di Castro nel Viterbese, dove una volontaria della Croce Rossa è deceduta, travolta dalla sua auto che si è sfrenata e un anziano, morto carbonizzato.

A cura di Alessia Rabbai

Maria Gigliola Amadei (Foto della Crosce Rossa di Canino)

Due tragedie avvenute a distanza di pochi giorni hanno scosso Ischia di Castro, Comune in provincia di Viterbo. Nella serata di giovedì scorso, 12 maggio, Maria Gigliola Amadei, una cinquantanovenne del posto, infermiera e volontaria della Croce Rossa di Canino, è morta in un incidente avvenuto lungo una strada in salita in località Frataccio. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua improvvisa scomparsa erano circa le ore 20, la donna era alla guida della sua auto, una Smart, quando, una volta parcheggiata, ha iniziato a muoversi. Lei ha cercato di fermarla, ma la macchina l'ha travolta e uccisa. Sul posto sono arrivati i soccorritori in ambulanza e i carabinieri di competenza territoriale. Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarla e salvarle la vita. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Si tratterebbe dunque di un sinistro autonomo.

I messaggi di cordoglio per Maria Gigliola Amadei

La notizia della sua scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio, tra i quali quello pubblicato dal comitato della Croce Rossa di Canino: "È con profondo cordoglio che annunciamo la scomparsa di Amadei Maria Gigliola, volontaria di Croce rossa del nostro comitato dal 2005 – si legge nel post pubblicato su Facebook – Esprimiamo le più sentite condoglianze".

Anziano morto carbonizzato in un incidente in trattore

Un secondo drammatico incidente, avvenuto sempre nel territorio di Ischia di Castro, risale a ieri pomeriggio. Vittima Venanzio Forti, 83 anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. È deceduto lungo la strada Doganella, poco dopo l’ora di pranzo. Da quanto si apprende stava sistemando il suo trattore, quando sarebbe rimasto incastrato con un piede e il mezzo agricolo si è incendiato. Presenti soccorritori del 118, vigili del fuoco e carabinieri.