Incidente ad Esperia, scontro frontale tra due auto: feriti 3 bimbi e 2 donne Paura nella notte sulla provinciale per Esperia in provincia di Frosinone, dove due auto si sono scontrate. Il bilancio è di cinque feriti, 2 donne e 3 bambini.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due donne e tre bambini sono rimasti feriti in un incidente sulla strada provinciale per Esperia. Il sinistro è avvenuto nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile nel territorio della provincia di Frosinone. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sono state due auto, una Fiat e una Mercedes Smart. Le macchine si sono scontrate frontalmente. All'interno delle vetture viaggiavano due donne e tre bambini, che sono rimasti feriti. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico i cinque feriti e li ha portati con urgenza in ospedale con ambulanze ed eliambulanze. Al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute, ad avere la peggio è stata una delle due donne, soccorsa in codice rosso e ricoverata con prognosi riservata. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della stazione territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità di chi era alla guida.

Due incidenti in un mese nei pressi di Esperia

L'incidente di stanotte è il secondo del mese di aprile che si è verificato nei pressi del piccolo centro di Esperia nel Frusinate, che conta poche migliaia di abitanti. Lo scorso 9 aprile poco dopo le ore 21 lungo la strada provinciale si sono scontrate tre auto, che transitavano vicino al ponte sul canale Enel. Sono stati quattro i feriti in quel frangente, tutti coscienti e non gravi, che sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati con le ambulanze in ospedale.