Incidente ad Aprilia, ragazza di diciannove anni esce fuori strada con l’auto e muore Bilancio di sangue sulle strade ad Aprilia, dove nelle scorse ore sono morti quattro ragazzi. L’ultima è una diciannovenne che ha perso la vita su via del Genio Civile, la sua auto si è schiantata contro una recinzione e si è ribaltata. Poche ore prima su via Pontina sono morti due diciottenni.

A cura di Alessia Rabbai

Una ragazza di diciannove anni è morta in un incidente stradale in via del Genio Civile ad Aprilia. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, domenica 3 ottobre. La vittima è una giovanissima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese la ragazza, di cui non è ancora nota l'identità, era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada a poca distanza dall'imbocco di via Pontina. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato ed è uscita fuori strada. La macchina si è schiantata contro una recinzione, ribaltandosi. Un impatto violento, che non le ha purtroppo lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma la diciannovenne era già morta e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo. Per estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato sul posto. Presenti per i rilievi i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro non rislutano coinvolti altri veicoli, sarebbe dunque autonomo. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio.

Ieri l'incidente sulla Pontina in cui sono morti due ragazzi di diciotto anni

L'incidente in cui è morta la ragazza di diciannove anni è avvenuto a poche ore di distanza in quello di via Pontina in cui sono rimasti coinvolti quattro ragazzi di Anzio e nel quale hanno perso la vita i due diciottenni Mattia Patriarca e Matteo La Perna. Un bilancio di sangue quello delle scorse ore nel territorio di Aprilia. Un weekend che vede ben quattro vittime della strada nel Basso Lazio, oltre ai tre giovani, il trentottenne Fabrizio Gismondi è morto caduto dalla moto nel tardo pomeriggio di sabato in località Campo Guerrano, tra i Comuni di Alvito e San Donato tra Lazio e Abruzzo.