Incidente ad Anzio, si scontrano due automobili: cinque feriti, uno soccorso dall’eliambulanza

A cura di Enrico Tata

Incidente ad Anzio, litorale Sud di Roma, in via Colombo. Intorno alle 17 di ieri, mercoledì 10 agosto, due automobili si sono scontrate a forte velocità e cinque persone sono rimaste ferite. Uno di loro è grave ed è stato trasferito con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Gli altri sono stati medicati sul posto o trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio. Stando a quanto riporta il quotidiano locale Il Caffè, tre persone viaggiavano a bordo di una Fiat 500 e altre due su una Lancia Y. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e gli uomini della polizia locale di Anzio, che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dello scontro per attribuire eventuali responsabilità ai conducenti delle vetture.