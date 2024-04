video suggerito

Incidente ad Albano, si sente male alla guida e si schianta contro un muro Tragedia sulla stada ad Albano, dove un 76enne si è sentito male al volante e si è schiantato contro un muro. Nulla da fare per salvarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale in via Vascarelle nel Comune di Albano Laziale, in provincia di Roma. Un uomo di settantasei anni ha perso il controllo alla guida della sua auto, forse per un malore, si è schiantato contro un muro ed è morto. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, nel territorio dei Castelli Romani. Secondo le informazioni apprese l'uomo, poco prima dell'incidente, era alla guida della sua Fiat 500L e stava percorrendo via Vascarelle, quando ha sbandato, probabilmente perché si è sentito male, e ha terminato la corsa contro un muro.

Il sinistro è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestargli i primi soccorsi e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona che era rimasta coinvolta in un incidente, le cui condizioni di salute sembravano disperate. Sul posto è stato necessario data la dinamica e la gravità del caso, l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, oltre che del personale sanitario, giunto con l'eliambulanza.

I paramedici arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell'automobilista. Si tratta di un incidente autonomo, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Presenti gli agenti della Polizia di Stato e della polizia locale, che hanno svolto i rilievi e gestito la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa, poi riaperta al traffico all’altezza dell’incrocio con via Rossini, per agevolare le operazioni. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e consegnata a i parenti, per lo svolgimento dei funerali.