Incidente a Villa Borghese, autobus si schianta contro un albero Un incidente stradale in viale Washington a Villa Borghese ha coinvolto un autobus, che è finito contro un albero. I bus sono stati temporaneamente deviati.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale in viale Washington a Villa Borghese nella mattinata di oggi, mercoledì 20 dicembre. A rimanere coinvolto è un autobus della linea Atac, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito contro un albero. A pubblicare lo scatto la pagina Instagram Welcome to Favelas. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa, alle ore 6.20 sono arrivati all'ingresso di Villa Borghese con la squadra centrale 1A per la messa in sicurezza dell'albero pericolante a seguito del sinistro. Le operazioni sono terminate un'ora dopo.

Bus deviati a Villa Borghese per incidente

Inevitabili i disagi alla circolazione, con i vigili del Fuoco hanno chiuso temporaneamente viale San Paolo del Brasile-viale Washington. Le linee bus 61-89-160-490-495-590, direzione piazzale Flaminio, transitano in viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia, lungotevere Arnaldo da Brescia.