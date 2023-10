Incidente a Valmontone, tampona un’auto in sosta con dentro una donna: soccorsa con l’eliambulanza È grave ma non rischia di morire la 55enne travolta da un’auto mentre era nella sua parcheggiata a Valmontone. Soccorsa in eliambulanza, è ricoverata in ospedale.

Una donna di cinquantacinque anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente a Valmontone. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 5 ottobre. Un'auto ha travolto un'altra che era in sosta. Al suo interno c'era una donna, che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto era passata l'ora di cena ed erano circa le 21.30. Una uomo di trentasette anni alla guida di una Fiat Panda per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo al volante, ha sbandato e ha tamponato un'altra vettura. Quest'ultima era parcheggiata al lato della carreggiata adibita al transito dei veicoli. La donna rimasta ferita era all'interno della macchina, quando l'altra vettura l'ha urtata.

La cinquantacinquenne rimasta ferita ha avuto bisogno di cure mediche. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, atterrata poco distante dal luogo dell'incidente.

Il personale sanitario l'ha stabilizzata, per poi trasportarla in volo a Roma. Giunta in pochi minuti nel nosocomio romano la paziente è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende è grave ricoverata in ospedale, ma fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul posto le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Il conducente trentasettenne come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Tutte e due le Fiat Panda sono state sequestrate, per eventuali successivi accertamenti.