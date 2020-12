Momenti di paura in via della Sorbona a Roma, dove un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale, che ha coinvolto la sua biciletta e un autobus. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 29 dicembre, nella periferia Sud Est della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11 e l'uomo in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la strada all'altezza dell'incrocio con via di Tor Vergata, quando è finito contro la vettura della linea 059, che effettua il servizio tra i capolinea Mitelli e Policlinico/Tor Vergata. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Il ciclista è rimasto incastrato sotto la parte anteriore del messo adibito al trasporto pubblico in città. Una scena che si è svolta davanti agli occhi dei passanti, preoccupati per le condizioni di salute della persona finita sotto alla vettura, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Ciclista estratto dall'autobus dai vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 10A, arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma. I pompieri hanno lavorato per estrarre il ferito e affidarlo alle cure del personale sanitario, che lo ha poi trasportato in ospedale. Da quanto si apprende le condizioni di salute del paziente non destano particolare preoccupazione e non si trova in pericolo di vita, una volta giunto al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Inevitabili a seguito dell'incidente i disagi alla cicrolazione, la strada è rimasta chiusa diverse ore, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi delle forze dell'ordine. La carreggiata è stata poi liberata e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.