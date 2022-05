Incidente a Tor Carbone: la vittima è Daniele Rossi, dj Pomata Il 41enne lascia la compagna e due figli. Daniele Rossi, soprannominato Pomata, era molto conosciuto per la sua attività di dj. L’uomo si è ribaltato con l’auto e purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Redazione Roma

Erano circa le 23.00 di giovedì 19 maggio quando Daniele Rossi, conosciuto da tutti come Pomata, dj di musica tekno molto noto nella capitale, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava all'incrocio tra via Viggiano e via di Tor Carbone. L'auto si è ribaltata e quando sono arrivati i soccorsi purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, Daniele è morto praticamente sul colpo per le gravi lesioni riportate.

Era molto conosciuto nella scena tekno

Quarantuno anni, Daniele lascia una compagna e due figli, e il dolore dei tantissimi amici che in questi anni lo hanno accompagnato tra centri sociali, club e rave a suonare i suoi dischi. Quando la voce si è sparsa la mattina dopo, tantissimi i messaggi di ricordo e incredulità che sono rimbalzati sui social network, insieme alle foto di momenti di festa e più intimi, e le tracce musicali incise dal dj che hanno risuonato. Nella serata di ieri si è un momento di ricordo al Parco delle Energie dell'Ex Snia al Prenestino.

Il ricordo della compagna e degli amici di Pomata

"Ci eravamo promessi di non lasciarci mai: Perché? Perché? Ho un macigno dentro, rabbia e voglia di urlare e riportarti qui. Ti amo e ti amerò per ogni secondo della mia vita Ciccio Pasticcio, ma non dovevi lasciarci così. Noi eravamo una famiglia, tu, Gabber, i bambini, il mio mondo", scrive la compagna su Facebook. Scrive un'amica: "Mi hai insegnato a mettere a tempo due vinili". "Ho spalancato le finestre di casa e ho fatto sentire a Bracciano come spingevi", scrive Stefania.