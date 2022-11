Incidente a San Cesareo tra scooter e auto: morto un ragazzo di 20 anni Tragedia sulla strada a San Cesareo, dove un 20enne è morto in un incidente. A scontrarsi auto e scooter, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di vent'anni è morto in un incidente stradale che si è verificato stamattina, mercoledì 23 novebre, in via della Noce nel Comune di San Cesareo, alle porte di Roma. Per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante l'intervento dei paramedici, che hanno provato a lungo a rianimarlo. A rimanere coinvolti nei sinistro sono due mezzi, uno scooter e un'auto. Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era a bordo dello scooter e stava transitando lungo la strada in provincia di Roma, quendo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto.

Un impatto violento e ad avere la peggio è stato il giovane, caduto dal veicolo a due ruote. Per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare, il decesso è sopraggiunto poco dopo. Presenti per i rilievi di rito i vigili urbani, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente dell'auto come da prassi, è stato sottoposto al test per la verifica di alcol e droga nel sangue, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore.

Scontro tra undici veicoli sulla Tuscolana

Undici veicoli si sono scontrati su via Tuscolana a Roma. Un maxi tamponamento, che si è verificato sempre nella mattinata di oggi, ma a Roma all’altezza del cavalcavia di via Anagnina. Fortunatamente nonostante la dinamica e il numero di mezzi coinvolti, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste contuse.

Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso, per agevolare le operazioni di soccorso e per permettere lo svolgimento dei rilievi in sicurezza da parte delle forze dell'ordine. Per soccorrere le persone rimaste coinvolte sono intervenute diverse ambulanze. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code, fino al termine dell'intervento. La strada è stata poi riaperta e la circolazione è tornata alla normalità.