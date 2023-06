Incidente a San Basilio, scontro fra auto e moto: morto un motociclista di 41 anni L’incidente si è verificato nella notte di giovedì primo giugno. L’impatto fra i due veicoli è stato violentissimo: per il centauro in sella alla moto non c’è stato niente da fare.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È avvenuto questa notte, fra mercoledì 31 maggio e giovedì primo giugno, nel quadrante nord orientale della capitale, all'incrocio fra via Casale di San Basilio e via Fioravante Martinelli: un'automobile e una moto si sono scontrate. L'impatto fra le due vetture, una macchina Citroen e una moto Yamaha, è stato molto violento: al volante dell'auto un uomo di cinquanta anni, in sella alla moto un quarantunenne. È stato proprio il centauro a perdere la vita nello scontro.

L'incidente di stanotte

Lo scontro fra i due veicoli è avvenuto questa notte. Sul posto, non appena scattato l'allarme, si sono recati gli operatori del pronto soccorso e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano. Non appena arrivati sul luogo del sinistro, i vigili urbani hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo ore di verifiche e il sequestro dei due mezzi coinvolti, non risulta ancora perfettamente chiaro cosa è succeso.

I soccorsi al motociclista: morto a 41 anni

Nel frattempo gli operatori del personale sanitario del 118 hanno provveduto a prendere in cura il quarantunenne, cercando di rianimarlo: dopo l'impatto con l'automobile, l'uomo è stato sbalzato violentemente a terra ed è deceduto sul colpo. Per il motociclista non c'è stato niente da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma del quarantunenne è stata in seguito trasportata nella camera mortuaria del Policlinico Umberto I, ad una decina di chilometri dal luogo dell'incidente: sarà messa a disposizione delle autorità.