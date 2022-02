Incidente a Ripi: Luigi Belforte muore a 79 anni schiacciato dal suo trattore Lutto a Ripi, in provincia di Frosinone dove Luigi Belforte, 79 anni, è morto in un incidente con il suo trattore. Il mezzo agricolo si è ribaltato e lo ha schiacciato.

A cura di Alessia Rabbai

Luigi Belforte (Foto da Facebook)

È Luigi Belforte il settantanovenne morto nell'incidente avvenuto in via Sabatino nel Comune di Ripi martedì 8 febbraio scorso. Il suo trattore si è ribaltato schiacciandolo nei pressi della sua abitazione nel territorio della provincia di Frosinone. Lutto nel centro di poche migliaia di abitanti che sorge nell'entroterra laziale tra i Monti Ernici e la valle del Liri e del Sacco. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Le esquie sono fissate per domani, giovedì 10 febbraio, a partire dalle ore 10, presso la chiesa Succurre Miseris. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto. Soprannominato affettuosamente Litto, sposato e senza figli, era ben voluto in una piccola realtà nella quale si conoscono tutti.

L'incidente con il trattore in cui è morto Luigi Belforte

Luigi Belforte è rimasto vittima di un incidente con il suo trattore, al quale era molto affezionato e amava trascorreci il tempo, lavorando nel suo terreno. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti erano da poco trascorse le ore 12 e il settantanovenne stava guidando il mezzo agricolo all'altezza del civico 17 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, presumibilmente per le caratteristiche irregolari del terreno, ha perso il controllo del trattore, che si è ribaltato, schiacciandolo. Nonostante l'intervento dei soccorsi, il decesso sarebbe sopraggiunto praticamente sul colpo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A risultargli fatali sono state le gravi ferite e i traumi riportati, che hanno reso inutile l'intervento dei paramedici. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Spaziani fino alla camera ardente e i funerali.