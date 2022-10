Incidente a Riano, tir si ribalta: centinaia di succhi di frutta finiscono sull’asfalto Un tir carico di succhi di frutta si è ribaltato: il secondo rimorchio, rimasto con la fiancata a terra, ha perso il suo contenuto sull’asfalto.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella tarda mattinata di oggi, a Riano, comune a nord di Roma che dista dalla capitale una trentina di chilometri. È qui che, nel corso della mattinata di oggi, un mezzo pesante con due rimorchi si è ribaltato: i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire. La Sala Operativa, alle ore 10 di oggi, martedì 11 ottobre, ha inviato la squadra di Montelibretti, un altro comune da cui Riano dista mezz'ora, per un incidente stradale all'incrocio fra via Dante Alighieri e via Giovanni XXIII. Uno solo il mezzo coinvolto: si tratta di un tir carico di succhi di frutta che si è ribaltato mentre stava effettuando una curva e il suo contenuto che, come appare dalla foto, sembrano essere pack di succhi di frutta, si è riversato sull'asfalto.

L'intervento dei vigili del fuoco a Riano

Allertati alle ore 10, i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'incidente verso le ore 10. Oltre alla squadra di pompieri, da Montelibretti è arrivata anche un'autogru, necessaria per risollevare il mezzo pesante dalla strada, dove, dopo la curva, si è trovato sdraiato su un fianco. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, che viaggiava con due diversi rimorchi, si sarebbe ribaltato durante una manovra di guida, ma non si conoscono ancora le cause esatte: uno dei due, quello più esterno, si è completamente ribaltato ed è rimasto sull'asfalto (come si vede nella foto in apertura).

Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi e nessuna persona è rimata ferita. Oltre ai pompieri sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per le analisi di loro competenza: una volta arrivati hanno immediatamente provveduto alla gestione della viabilità.