Incidente a Riano, scontro frontale tra due auto: tre feriti, due sono gravi Grave incidente stradale sulla via Flaminia in Quarterella SS3 a Riano. Due auto si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono gravi.

A cura di Alessia Rabbai

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in via Flaminia in Quarterella SS3 a Riano, in provincia di Roma. Il sinistro risale alle ore 18 di oggi, martedì 28 dicembre, ed è avvenuto nel territorio del quadrante Nord della Capitale. A rimanere coinvolte due auto, che si sono scontrate. Secondo le informazioni apprese le due vetture che stavano transitando lungo la via Flaminia in Quarterella lungo i sensi di marcia opposti, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtate frontalmente. L'0impatto è stato violento ed è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio,c he preoccupati per le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nell'incidente, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di piùà ambulanze e si sono fermate a prestare i primi soccorsi. Le consizioni dei feriti sono parse fin da subito serie. Per estrarre una delle persone rimaste coinvolte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sono arrivati sul posto con la squadra del distaccamento di Montelibretti.

I pompieri hanno lavorato sul posto e tirato fuori una delle tre persone rimastra intrappolata tra le lamiere. Il personale sanitario giunto sulo posto ha preso in carico i tre feriti e li ha trasportati con urgenza in ospedale. Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessri al caso. Da quanto si apprende due sono molto gravi. Presenti per i rilievi i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida.