Incidente a Ponte Galeria, perde la vita un 84enne: ancora un morto sulle strade di Roma È accaduto oggi, mercoledì 13 settembre, intorno alle 9.30 in via di Ponte Galeria, fra via della Muratella e via Usini, nei pressi del civico 31.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Un anziano di 84 anni ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava e si è schiantato contro un muro, morendo sul colpo. È accaduto oggi, mercoledì 13 settembre, intorno alle 9.30 in via di Ponte Galeria, fra via della Muratella e via Usini, nei pressi del civico 31. Sul posto è intervenuta una pattuglia del IX gruppo Marconi della Polizia locale di Roma Capitale insieme ai carabinieri e a un'ambulanza: del tutto inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

L'anziano forse è stato vittima di un malore

Dai riscontri emerge come si sia trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi o persone: l'anziano, classe 1938, era alla guida della sua Toyota Yaris quando ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e andando a impattare contro un muro. Tra le cause dell'incidente, non si esclude un malore. Sarà adesso l'autopsia disposta dal magistrato a fornire ulteriori dettagli sul decesso, col corpo della vittima che è stata nel frattempo trasportata al policlinico Tor Vergata.

Un altra vittima questa mattina su via Ostiense

È già la seconda vittima questa mattina per le strade della Capitale: intorno alle ore 8 un centauro ha perso la vita a seguito dell'impatto tra la sua moto e un'automobile lungo via Ostiense, all'altezza del civico 2193. Un incidente che riaccende la paura dei residenti nella zona compresa tra l'Ostiense e via Cristoforo Colombo, dove pochi giorni fa due turisti irlandesi sono stati travolti e uccisi da un 54enne risultato positivo alla cocaina.