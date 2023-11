Incidente a Piazza Sempione, auto travolge e ferisce gravemente un 80enne È grave l’80enne travolto da un’auto guidata da un 90enne in Piazza Sempione a Roma. È stato trasportato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ottant'anni è stato investito ed è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto a Piazza Sempione a Roma nella mattinata di oggi, martedì 7 novembre. Il pedone ha avuto bisogno di cure mediche e si trova in ospedale. La speranza è che le sue condizioni di salute migliorino nelle prossime ore.

Alla guida dell'auto un 90enne

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti erano circa le ore 6.30 l'anziano stava camminando in strada quando la macchina, una Fiat Panda, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo ha urtato, facendolo cadere a terra e ferendolo gravemente. Alla guida della vettura c'era un altro anziano, di novant'anni, che si è fermato dopo l'investimento. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un uomo anziano le cui condizioni di salute sembravano critiche.

L'anziano è ricoverato in ospedale

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasferito al Policlinico Umberto I. Arrivato al pronto soccorso il pazeinte è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Al momento non si conoscono le sue esatte consizioni di salute. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Nomentano, che hanno svolto le verifiche di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto, anche ascoltando alcune persone. Al vaglio eventuali responsabilità a carico del conducente.