Incidente mortale a Palombara Sabina, città metropolitana di Roma. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un uomo di 48 anni residente nel paese a nord di Roma. Sono rimaste ferite altre due persone, riporta il quotidiano locale Il Tiburno. Lo scontro, in cui sono rimaste coinvolte tre automobili, si è verificato per la precisione intorno alle 13 di oggi, giovedì 10 giugno, in via Valle Cupa.

Il bilancio dell'incidente: un morto e due feriti gravi

Delle indagini e dei rilievi si stanno occupando i carabinieri di Montelibretti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Montelibretti e gli agenti della polizia locale di Palombara Sabina. Via Valle Cupa è stata chiusa momentaneamente al traffico per l'esecuzione delle indagini, per rimuovere le tre vetture e per consentire l'atterraggio di tre eliambulanze, che hanno portato d'urgenza al pronto soccorso le tre persone rimaste ferite nell'incidente. Come detto, per uno di loro non c'è stato nulla da fare. Il 48enne, infatti, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Non sono state diffuse informazioni in merito alle condizioni di salute degli altri due feriti. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.