Incidente a Palestrina, auto travolge due 20enni che andavano in chiesa: una rischia di morire

A cura di Alessia Rabbai

Rischia di morire una delle due ragazze di vent'anni travolte da un'auto in via Prenestina Nuova, nel Comune di Palestrina, in provincia di Roma. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 25 agosto. Da quanto si apprende la giovane ha riportato un trauma cranico importante e si trova nella sala di Rianimazione dell’ospedale San Camillo. A finire in ospedale anche la sua amica e coetanea, anche lei con un trauma cranico, ma più leggero e fortunatamente non rischierebbe la vita. Entrambe catechieste, quando si è verificato l'incidente stavano andando in chiesa.

Secondo quanto ricostruito finora le due ragazze al momento dei fatti che hanno portato al loro grave ferimento stavano attraversando la strada camminando lungo le strisce pedonali dirette verso la parrocchia quando un'auto, una Renault Scenic guidata da una donna di sessantasette anni, le ha investite, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno assistito all'incidente.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico le due ragazze ferite e le ha trasportate in ospedale, dove sono state affidate ai medici, per le cure del caso. La ragazza più grave ha avuto bisogno di essere soccorsa con l'eliambulanza. Le sue condizioni sono critiche e lotta tra la vita e la morte. I medici non si esprimono per ora sull'esito del loro intervento, le prossime ore saranno decisive. Nel frattempo la notizia del drammatico incidente si è diffiusa a Palestrina e la comunità spera che le due ragazze stiano presto meglio.