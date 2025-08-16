roma
Incidente a Orte, pulmino con a bordo una famiglia sbanda e si schianta: grave una bambina

Incidente a Orte, vicino al casello autostradale dell’A1. Una bambina è stata soccorsa e trasportata in elicottero al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma, vista la gravità delle ferite riportate nell’incidente.
A cura di Enrico Tata
Grave incidente stradale a Orte, provincia di Viterbo, dove un pulmino con a bordo una famiglia ha sbandato per cause da accertare ed è finito fuori strada. Una bambina è rimasta ferita gravemente.

La dinamica dell'incidente al casello dell'A1 a Orte

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, giornata di Ferragosto, all'altezza della rotatoria in prossimità del casello dell'Autostrada A1. Il mezzo con a bordo la famiglia proveniva da Terni quando, per cause in fase di accertamento, ha sbandato ed è finito fuori strada. I rilievi della polizia stradale per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

La piccola ferita gravemente, trasportata in elicottero al Gemelli di Roma

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno disposto il trasporto della piccola in elicottero al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma, vista la gravità delle ferite riportate nell'incidente. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Gli altri membri della famiglia sono rimasti feriti anche loro, ma in modo meno grave.

