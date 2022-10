Incidente a Monte Livata, 29enne cade dallo slittino a rotaia: è gravissimo Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente ieri a Monte Livata. Un ragazzo di 29 anni residente a Subiaco era a bordo della slittinovia su rotaia del comprensorio sciistico nelle vicinanze di Roma, quando è stato improvvisamente sbalzato a terra. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri e le autorità giudiziarie hanno già disposto il sequestro dell'impianto.

La slittonovia di Monte Livata in teoria è aperta tutti i weekend e costa 3 euro. Il carrello può ospitare due persone per volta. La struttura, si legge sul sito del comprensorio sciistico, è funzionante soltanto quando le condizioni meteo sono favorevoli e i binari non sono bagnati. Si legge sul sito SubiacoTurismo: "La slittinovia che corre su una rotaia e che si snoda per circa 700 metri è quello che stavi cercando. Un’attrazione perfettamente integrata nel paesaggio naturale della nostra montagna adatta a bambini e adulti, ma anche a chi vuole vivere un momento di romantica adrenalina".