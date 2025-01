video suggerito

Incidente a Fondi, la neonata nata con cesareo d'urgenza non è più intubata: la madre ancora in coma Resta in prognosi riservata ma non è più intubata la neonata nata con cesareo d'urgenza dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta la sua famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Non è più intubata ma resta comunque in prognosi riservata la neonata nata nella notte di lunedì con cesareo d'urgenza dopo il tragico incidente avvenuto a Fondi il giorno dell'Epifania. La piccola, che è ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è monitorata costantemente da un'équipe di medici.

"Il grande sforzo è stato quello e lo è ancora di far capire che ci si può fidare del Goretti – ha dichiarato a Il Messaggero Riccardo Lubrano, primario dell'ospedale – che non è necessario andare a Roma per salvare la vita di un neonato. Ma stiamo guadagnando la fiducia dei colleghi e dei genitori che ci affidano i neonati". La bambina si trova in reparto insieme ad altri tre piccoli ricoverati nel reparto di terapia intensiva. La madre è ricoverata ancora in coma farmacologico, le sue condizioni sono molto gravi.

La bambina è stata fatta nascere con un cesareo d'urgenza dopo che la madre, il padre e i due fratellini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Fondi, in provincia di Latina. L'auto con a bordo la famiglia stava procedendo su via Flacca quando, per cause da chiarire, la donna alla guida ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro. Uno schianto che ha causato la morte sul colpo di Filippo Cristian Colacicco, vigile urbano e padre dei tre bimbi, seduto sul sedile del passeggero. Gravissimi i bambini e la moglie, che è stata ricoverata d'urgenza in ospedale e sottoposta a cesareo per salvare la sua vita e quella della piccola. La donna è ancora in coma farmacologico, mentre i bambini sono fuori pericolo anche se il più piccolo, di due anni, è sotto osservazione al Bambino Gesù di Roma.

La famiglia, originaria di Fiumicino, era andata a Gaeta per vedere le luminarie in occasione dell'Epifania. Una gita che doveva essere di piacere ma che alle 17, sulla via del ritorno, si è trasformata in tragedia. L'ipotesi degli agenti della Polizia Locale che indagano sul sinistro è quella del malore: sull'asfalto non ci sono segni di frenata, cosa che porta a pensare la donna si sia sentita male prima di perdere il controllo del mezzo.