Incidente a Civitavecchia, frontale tra auto e scooter: morto un 33enne, grave un 27enne

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un morto e un ferito grave è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo via Fontanatetta nel Comune di Civitavecchia, sul litorale Nord della provincia di Roma. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno. Da quanto si apprende la vittima è Cosmin Alexandru Cimbru, un trentatreenne di nazionalità romena.

A rimanere coinvolti sono stati uno scooter e un'auto, ad avere la peggio i passeggeri del veicolo a due ruote. Per uno di loro non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, mentre l'altro, un ventisettenne sempre romeno, è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'eliambulanza in codice rosso, è grave.

Un morto e un ferito grave a Civitavecchia

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 17.30 di un caldo pomeriggio di domenica. Lo scooter a bordo del quale viaggiavano due persone lungo via Fontanatetta in zona Sant'Agostino si è scontrato frontalmente con un'auto, che procedeva nel senso di marcia opposto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Dopo l'impatto entrambi i passeggeri dello scooter sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull'asfalto. Una caduta rovinosa, che è costata la vita al trentatreenne. L'incidente si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori.

Rilievi e ricostruzione della dinamica

Sul posto ricevuta la segnalazione sono giunti diversi mezzi di soccorso. I paramedici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del trentatreenne, inutili le manovre di rianimazione. Hanno soccorso il ferito, trasportandolo con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli. Le sue condizioni di salute sono gravi.

Presenti sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code fino al termine dell'intervento.