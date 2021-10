Incidente a Cisterna di Latina, scontro frontale tra un Suv e un’utilitaria: gravissimo 48enne L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma con l’eliambulanza. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Cisterna di Latina, che stanno cercando di capire cos’è accaduto. Le due macchine, un Suv e un’utilitaria, si sono scontrate frontalmente.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa sera a Cisterna di Latina. Per cause ancora da accertare un Suv Bmw x6 e una Ford Kia si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Bologna, all'altezza del supermercato Eurospin. Ad avere la peggio, il conducente dell'utilitaria, trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza. Al momento non sono ancora note le cause dell'incidente. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Cisterna di Latina. Saranno loro a determinare cos'è accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Al fine di consentire le indagini, i caschi bianchi hanno provveduto a chiudere la strada. A quanto si apprende, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

Due le persone investite nella serata di ieri

Un altro grave incidente è avvenuto ieri sera sulla via Laurentina ad Ardea. Un uomo di 58 anni è stato investito da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. La vittima è un uomo di origine tunisina che adesso lotta tra la vita e la morte in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo, che stanno lavorando nel più massimo riserbo per dare un volto e un nome alla persona che ha investito il 58enne e che è scappata senza prestare soccorso. A Roma invece un uomo di 91 anni è stato investito e ucciso in via Bruno Buozzi, ai Parioli, da un 45enne che si è fermato a prestare soccorso. Agli agenti della Polizia Locale ha detto di non aver visto l'uomo e di non essere riuscito a frenare in tempo. Grave il badante che si trovava insieme a lui e col quale stava attraversando la strada.