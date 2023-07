Incidente a Cisterna di Latina, con lo scooter contro un muro: morto Sandro Califano Sandro Califano non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale dopo ore d’agonia. Il 49enne si è schiantato con lo scooter contro un muro a Cisterna di Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Sandro Califano

Non ce l'ha fatta Sandro Califano, il quarantanovenne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Enrico Toti nel Comune di Cisterna di Latina lo scorso sabato 8 luglio. È morto dopo alcune ore d'agonia, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo di Roma. In prognosi riservata, ha lottato tra la vita e la morte, fino a quando è sopraggiunto il decesso. Secondo le informazioni apprese al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa Sandro era in sella al suo scooter e stava percorrendo la strada nel territorio pontino quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato violento e le sue condizioni di salute sono parse fin da subito serie.

Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza per uno scooterista rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che sembrava molto grave. Sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha soccorso e stabilizzato. Date le sue condizioni è stato è stato necessario il trasferimento a Roma, così i paramedici lo hanno trasportato in volo al San Camillo, dov'è stato sottoposto alle cure necessarie. Ma l'intervento dei medici, nonostante abbiano fatto il possibile, non è purtroppo servito a salvargli la vita.

Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate nelle ore seguenti al ricovero, fino al decesso. Sandro è morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, a causa delle gravissime ferite e traumi riportati nella caduta sull'asfalto che non gli hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo, nel quale non risultano essere coinvolti altri veicoli.