Incidente a Cesano, bilancio di tre auto coinvolte e cinque feriti, due in codice rosso Il sinistro si è verificato ieri sera, domenica 6 agosto, in via di Baccanello (Cesano). Intorno alle 21.30, dinamica ancora da chiarire, tre auto si sono scontrate: gravi due conducenti, trasportati al Sant’Andrea e al Gemelli.

A cura di Teresa Fallavollita

Tre macchine coinvolte, cinque persone trasportate in ospedale di cui due in codice rosso, in gravi condizioni. È questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera, domenica 6 agosto, in via di Baccanello, nella zona di Cesano. Non sono state registrate vittime, ma destano preoccupazione le condizioni dei due feriti gravi.

L’incidente e i soccorsi

Erano quasi le 21.30 di ieri, prima domenica di agosto, quando i residenti di via di Baccanello (Cesano) sono stati testimoni di un incidente stradale tra alcune macchine. Non distante dalle scuderie San Giorgio, infatti, tre vetture si sono scontrate: coinvolte una Volkswagen T-Roc, una Volkswagen Golf e un’Audi.

Si segnalano due feriti in gravi condizioni: il conducente della prima auto, 56 anni, è stato trasportato all’Ospedale Sant'Andrea di Roma mentre la donna alla guida della Golf, 48 anni, si trova ora ricoverata al Gemelli. Entrambi i feriti sono arrivati nelle rispettive strutture in codice rosso. Alle altre tre persone coinvolte è stata riconosciuta una gravità pari al codice giallo: anche loro sono state portate in ospedale per accertamenti.

Sul posto il personale sanitario del 118 e i Vigili del fuoco. Accorsi anche gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale che dovranno far luce sulla dinamica dello scontro che fortunatamente non ha avuto un esito mortale. Intanto sono stati richiesti gli esami di rito, a partire dai test di alcol e droga, per tutti e tre i guidatori.

L’ennesimo incidente mortale pochi giorni fa

Il sinistro di ieri sera a Cesano non ha fortunatamente registrato vittime, ma quello degli incidenti stradali è un problema estremamente diffuso e dall’enorme portata. Risale solo a pochi giorni prima l’ennesimo scontro mortale: nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto, una donna di 67 anni ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva via Pontina, finendo contro il guardrail: inutili i tentativi di soccorso, la conducente è morta sul colpo.