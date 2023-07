Incidente a Cassino, camion si scontra con un’auto e finisce fuori strada: un morto Tragedia sulla supestrada a Cassino, dove un uomo è morto in un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con un camion.

C'è una vittima nell'incidente stradale che si è verificato lungo la superstrada nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. Il sinistro è avvenuto all'ora di pranzo di domenica 14 luglio, in località Folcara. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13, un camion stava transitando lungo la superstrada quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violento, poi il mezzo pesante è finito fuori strada. La scena è avvenuta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi per un incidente con dinamica grave.

Ad avare la peggio è stato il conducente della macchina, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi ed è stato estratto dalla vettura, ridotta ad un groviglio di lamiere. Sul posto sono giunti i paramedici con diversi mezzi di soccorso a sirene spiegate, i vigili del fuoco di competenza territoriale e le forze dell'ordine, per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma è stata rimossa e trasferita in obitorio. Come da prassi entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Chiusa la superstrada a Cassino

Inevitabili a seguito dell'incidente i disagi alla circolazione, con traffico e lunghe code. La superstrada è stata chiusa temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorso e le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi di rito. Terminate le verifiche e rimossi i veicoli incidentati, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del pomeriggio.