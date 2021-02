in foto: Immagine di repertorio

Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la loro auto mentre transitavano lungo via Appia a Cassino. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 13 febbraio, intorno alle ore 18, nel territorio della provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese i due giovani, di circa vent'anni, stavano viaggiando all'interno di una Fiat Punto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'automobilista ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato ed è finito in un canale che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli. L'auto ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire al suo interno, ribaltandosi. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente e che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. L'impatto è stato molto violento e le condizioni di salute dei due ragazzi coinvolti sono parse fin da subito gravi.

Trasportati in eliambulanza in ospedale i due ragazzi feriti nell'incidente sull'Appia

Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario. Per recuperare i due ragazzi rimasti intrappolati nell'automobile ribaltata finita all'interno del canale hanno lavorato i vigili del fuoco, che in breve tempo hanno liberato i due feriti dalle lamiere e li hanno consegnati nelle mani dei paramedici. Dato il loro stato è stato necessario il supporto dell'eliambulanza, per il trasporto urgente in ospedale. Arrivati al pronto soccorso, sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli esami necessari. Il conducente del veicolo ha avuto la meglio, mentre il passeggero ha riportato ferite con una prognosi di un mese. Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito l'accaduto. Il conducente della macchina, sottoposto al test per la verifica di alcol nel sangue, è risultato positivo.