in foto: Federico Baldo (Foto Facebook)

Federico Baldo è morto a ventuno anni in un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto 125 sul lungolago di Capodimonte. Insieme a lui c'era un suo amico di diciannove anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale Belcolle con codice rosso. Il sinistro risale alla notte di sabato 10 luglio ed è avvenuto nel territorio della provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 24.30 e i due stavano viaggiando in sella al veicolo a due ruote, quando improvvisamente Federico, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo alla guida, sbandando e schiantandosi contro un'auto in sosta nei pressi della chiesa di San Rocco. L'impatto è stato molto violento, per il ventunenne non c'è stato purtroppo nulla da fare, mentre le condizioni di salute dell'amico sono parse fin da subito molto serie. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che li ha soccorsi. Purtroppo inutile ogni tentativo da parte dei paramedici di rianimare il ventunenne, deceduto probabilmente sul colpo. L'amico, sottoposto alle cure del caso, da quanto si apprende fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

I messaggi d'addio per Federico Baldo

Presenti per i rilievi scintifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia e degli esami tossicologici. Federico era residente a Montefiascone, appresa la tragica notizia della sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali per salutarlo per l'ultima volta. Tantissimi i messaggi di amici e conoscenti comparsi sui social netwrk che lo ricordano con affetto.