Incidente a Capocotta su via Litoranea tra moto e auto: morto il motociclista 28enne Tragedia su via Litoranea, dove un motociclista 28enne è morto in un incidente stradale con un'auto. Il decesso dopo l'arrivo in ospedale. L'autista sottoposto ai test per alcol e droga.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di ventotto anni è morto in un incidente stradale su via Litoranea nella provincia Sud di Roma. Il sinistro si è verificato domenica 4 agosto in zona Capocotta, tra Castel Porziano e Torvaianica. A scontrarsi sono state un'auto, una Fiat Panda, e una moto Ktm Super Duke, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita ed è morto dopo il trasporto in ospedale.

Il motociclista è morto nello scontro con un'auto

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale il ventottenne era in sella al suo veicolo a due ruote e stava percorrendo via Litoranea, quando improvvisamente, si è scontrato con la macchina all'altezza del chilometro 8.200, è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Nell’impatto è rimasto coinvolto un terzo veicolo in sosta, una Volkswagen Polo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 1112 sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale G.B. Grassi di Ostia in codice rosso. Una corsa disperata contro il tempo, che purtroppo si è rivelata inutile: il ventottenne è morto in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Il conducente dell'auto sottoposto ai test di alcol e droga

Alla guida dell'auto c'era un uomo di trentatré anni, che si è fermato a prestare soccorso al motociclista ferito. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto per i rilievi scientifici con le pattuglie del X Gruppo Mare, lo hanno accompagnato, come da prassi, al Campus Biomedico, per i test di verifica di alcol e droga nel sangue. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.