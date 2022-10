Incidente a Bracciano, scontro tra auto e pullman privato: 48enne gravissimo Stando a quanto si apprende, l’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 all’altezza di via Vigna di Valle, con l’automobile che è stata quasi completamente distrutta a causa dell’impatto.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Bracciano, provincia di Roma. Nel pomeriggio di ieri, martedì 11 ottobre, un'automobile si è scontrata con un pullman di linea sulla via Braccianese Claudia. Il conducente dell'automobile, un uomo di 48 anni è tuttora ricoverato all'ospedale Padre Pio di Bracciano e le sue condizioni sono definite gravi dai sanitari del nosocomio. In serata, infatti, ha subito un intervento di asportazione della milza. Sul posto sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, i carabinieri di Bracciano e gli agenti della polizia locale, che si sono occupati della gestione della viabilità.

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 all'altezza di via Vigna di Valle, con l'automobile che è stata quasi completamente distrutta a causa dell'impatto. Pochi danni, invece, al pullman. L'autista, inoltre, non ha riportato ferite. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e per il momento l'ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso del conducente della vettura.

Sempre in provincia di Roma e sempre nella giornata di ieri, a Velletri una studentessa 14enne è stata investita da un autobus nei pressi delle strisce pedonali che si trovano tra la clinica Madonna delle Grazie e il liceo Mancinelli-Falconi. La ragazza, stando a quanto ricostruito, è stata presa in pieno da un bus Cotral appena ripartito dopo una fermata. Per fortuna la velocità era talmente bassa che l'impatto non è stato grave e la ragazza ha riportato soltanto contusioni di non grave entità. L'incidente si è verificato intorno alle 8 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Velletri, che hanno effettuato i rilievi del caso e si sono occupati della viabilità in zona. La studentessa è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri.