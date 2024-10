video suggerito

Incendio sul Grande Raccordo Anulare: traffico per un bus in fiamme, chilometri di code Un autobus è andato a fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza dell’uscita 2 Montespaccato. Traffico intenso e chilometri di code. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Traffico intenso e chilometri di code lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. La circolazione stradale è rimasta fortemente congestionata nell'arco della mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre, a causa di un autobus Roma Tpl, che ha preso fuoco. È successo verso le ore 5, quando i primi pendolari sono in viaggio verso la Capitale, per raggiungere il posto di lavoro. Fortunatamente da quanto si apprende non risultano feriti.

A prendere fuoco sul Gra un bus Roma Tpl

Secondo le informazioni apprese a prendere fuoco è stato un mezzo di Roma Tpl, che al momento dell'accaduto era fuori servizio e fortunatamente non c'erano a bordo passeggeri. La vettura stava percorrendo il Gra lungo la carreggiata esterna, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è incendiato al chilometro 67+800, all'altezza dell'uscita 2 Montespaccato. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo e a scendere in tempo, prima che venisse avvolto dalle fiamme. Ha infatti avvertito un forte odore di bruciato e ha visto del fumo fuouscire dalla vettura, così ha accostato.

Traffico intenso e lunghe code

Subito è partito l'allarme, arrivata la segnalazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunti i pompieri e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. I soccorritori hanno domato le fiamme in poco tempo. Presente sul posto anche il personale Anas, per gli accertamenti di propria competenza a supporto dell'intervento. Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico intenso e lunghe code dalla Cassia Bis a Casale Lumbroso in direzione verso l'Appia. Terminate le operazioni di spegnimento, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità con rallentamenti nell'arco della mattinata.