Incendio oggi sull’Autostrada Roma – Fiumicino: corsia chiusa e traffico in tilt all’aeroporto Incendio sull’Autostrada Roma Fiumicino nei pressi dell’aeroporto. Chiusa una corsia, traffico completamente bloccato in direzione dello scalo romano.

A cura di Enrico Tata

Incendio sullo spartitraffico dell'autostrada Roma-Fiumicino nei pressi dell'ingresso dei terminal dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Le fotografie in alto sono state scattate e pubblicate alle 15.30 di oggi, lunedì 1 agosto.

Il traffico in direzione dello scalo è completamente bloccato e la corsia in direzione Fiumicino è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono già arrivati i vigili del fuoco, che stanno già lavorando per spegnere l'incendio. Il fumo, tuttavia, ha invaso la carreggiata e per questo è stata disposta la chiusura dell'autostrada.

Roma mobilità segnala "traffico critico sulla Roma Fiumicino tra il Raccordo e Fiumicino per incendio".

Astral Infomobilità informa che si transita soltanto sulla corsia d'emergenza.