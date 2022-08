Incendio nelle cantine di un palazzo, c’erano bombole Gpl: evacuati i residenti Le fiamme sono partite dalle cantine, dove c’erano bombole Gpl e hanno raggiunto in breve tempo la parte esterna del palazzo: gli abitanti dello stabile sono stati evacuati.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto stanotte, dopo la mezzanotte: un incendio si è sviluppato in via Giovanni Porzio, al civico numero 55, nel quadrante sud ovest della capitale, poco distante da via Newton. Le prime fiamme si sono sviluppate in tarda serata all'interno di una delle cantine: al loro interno c'erano delle bombole Gpl. In breve tempo hanno raggiunto la parte esterna di una palazzina di tre piani. Come si vede dalle foto in alto, il primo piano è quello che ha subito maggiori danni: la ringhiera del balcone e i muri appaiono rovinato, le piante nei vasi secche e bruciate e tutto il piano è stato rivestito di cenere.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena allertati, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: verso le ore 1.oo, le squadre 7A e 11A hanno raggiunto il luogo dell'incendio. Con loro anche un'autobotte, un'autoscala, un Carro Teli, gli agenti dell'USAR, cioè del nucleo Urban Search And Rescue e il TA6, oltre al funzionario dei vigili del fuoco di turno. Insieme hanno immediatamente iniziato l'intervento di contenimento dell'incendio e di spegnimento delle fiamme, oltre alle operazioni di soccorso per gli inquilini dello stabile.

Le bombole a GPL e l'evacuazione

Nei locali in cui ha avuto origine l'incendio, cioè nella cantina dello stabile, erano presenti alcune bombole di GPL. Non appena arrivati sul posto, vista la pericolosità della situazione, prima ancora di iniziare le operazioni di spegnimento è stato necessario garantire la sicurezza degli abitanti dello stabile. Le persone che vivono all'interno del 55 dei via Giovanni Porzio sono state subito evacuate: fortunatamente nessuna è rimasta ferita nell'incendio. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il personale sanitario del 118, gi agenti della Polizia di Roma Capitale e Italgas.