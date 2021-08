Incendio nella rimessa Atac di Grottarossa: tre bus distrutti dalle fiamme Un incendio nella notta ha distrutto tre autobus all’interno della rimessa Atac di via della Stazione di Grottarossa alla periferia Nord di Roma. Da quanto si apprende il rogo sarebbe scaturito da un cortocircuito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme impedendo che l’incendio si propagasse.

A cura di Redazione Roma

Un incendio questa notte è scoppiato nella rimessa Atac di via della stazione di Grottarossa alla periferia Nord di Roma. Tre autobus parcheggiati nella rimessa sono stati completamenti distrutti dalle fiamme. Sul posto, allertati dal personale di servizio, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed evitato che l'incendio si propagasse. Sul posto anche i carabinieri della stazione Tomba di Nerone che hanno aperto un fascicolo sull'episodio per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità, mentre l'azienda del trasporto pubblico ha ordinato un'indagine interna per stabilire se ci siano state eventuali negligenze da parte del personale.

L'incendio da un corto circuito del sistema elettrico di un bus

Da quanto si apprende l'incendio si sarebbe sviluppato per un corto circuito, non c'è prova che si sia trattato di un gesto doloso. Il mezzo da cui sono scaturite le fiamme avrebbe subito delle riparazioni proprio al sistema elettrico, da cui sarebbero partite le scintille che hanno generato le fiamme. Il rogo si è presto propagato agli altri due mezzi prima senza che il personale in servizio nel deposito riuscisse a intervenire con gli estintori.

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco

L'allarme è stato lanciato attorno alle cinque del mattino e sul posto sono giunte due squadre di vigili del fuoco che, con l'ausilio di un'autobotte, hanno lavorato ore all'interno del deposito per spegnere le fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti ma solo, l'ennesimo, danno alla flotta del trasporto pubblico romano a causa di un incendio.