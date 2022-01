Incendio nella notte nella zona di Labaro: le fiamme provocate da una stufa Fra la serata di ieri e la nottata di oggi, 20 e 21 gennaio, nella città di Roma sono divampati due incendi: il primo in zona Labaro, l’altro nel quartiere Nomentano.

A cura di Beatrice Tominic

Nella nottata di oggi, venerdì 21 gennaio, è divampato un incendio all'interno di un appartamento che si trova al secondo piano di un villino bifamiliare al civico 150 di via Ghisalba, nella zona di Labaro, nella parte più a nord di Roma, non molto distante da Grottarossa. Le fiamme, provocate da una stufa, sono divampate verso la mezzanotte e mezza della notte scorsa: sul posto, una volta allertata, sono arrivati immediatamente una squadra operativa dei vigili del fuoco, munita di autobotte e autoscala e alcuni agenti della polizia. Per provare a placare l'incendio prima del suo arrivo, però, due persone sono rimaste leggermente ustionate e soccorse dal personale sanitario del 118.

Un altro incendio della notte: una donna viene salvata ma muoiono i tre gatti

Qualche ora prima, invece, nella serata di giovedì 20 gennaio, fra le ore 21.30 e le 22, è andato a fuoco un altro appartamento nella città di Roma, in via Canneti de’ Luzzi, nel quartiere Nomentano, poco distante dal cimitero del Verano. L'incendio è divampato all'interno dell'abitazione di una donna di 57 anni che è stata ricoverata in ospedale: la 57enne, infatti, ha inalato molto fumo e risulta essere intossicata, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Destino diverso, invece, quello toccato ai suoi animali da compagnia: i tre gatti della padrona di casa sono stati trovati senza vita una volta placate le fiamme. La polizia è intervenuta appena scattato l'allarme, una quindicina di minuti prima delle 22: le cause che hanno provocato l'incendio restano, per il momento, sconosciute, ma sono state aperte le indagini.