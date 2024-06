Incendio nella notte di oggi a San Basilio, alta colonna di fumo nero si alza su tutta Roma Vasto incendio nella notte a San Basilio, in fiamme un capannone di un’azienda di autotrasporti. Vigili del fuoco sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vasto incendio nella notte di oggi, mercoledì 26 giugno, tra via Scorticabove e via Pieve Torrina, zona San Basilio, tra la Tiburtina e il Grande Raccordo Anulare. Stando a quanto si apprende, avrebbe preso fuoco un capannone di un'azienda di autostrasporti che si trova tra l'altro alle spalle della sede del IV Municipio di Roma. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sul posto. Non ci sono abitazioni nei dintorni.

L'alta colonna di fumo che si è alzata dal luogo dov'è divampato l'incendio è visibile da diversi quartieri a Sud Est di Roma.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma informano che alle ore 23,15 di ieri, martedì 25 giugno, la sala operativa ha inviato in via Scorticabove 154, presso la ditta Barone Autotrasporti, cinque Aps, quattro autobotti e la Kilolittrica "al fine di domare le fiamme che hanno coinvolto la struttura per cause da accertare. La superficie interessata è di circa 3mila metri quadrati, i materiali contenuti all'interno sono di vario genere. Non risultano persone ferite".

Come sottolineano anche i vigili del fuoco, le cause dell'incendio sono ancora tutte da accertare.